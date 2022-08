Top&Flop Genk, Butez en een scheidsrechter vs Standard, Seraing, Cercle en Mechelen

Ook in het seizoen 2022 - 2023 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP Genk KRC Genk maakte indruk op bezoek bij Zulte Waregem. Het kwam nooit in de problemen en scoorde in vier wedstrijden nu al dertien keer. Ook zonder een paar vertrekkers blijven ze dartelen, Wouter Vrancken heeft er meteen iets neergezet. Dit Genk kan een heel eind komen. Jean Butez Als Antwerp nu met 12 op 12 op kop staat, mag het daar toch vooral doelman Jean Butez voor danken. Die pakte opnieuw uit met een knappe clean sheet. © photonews De goalie van Antwerp is aan een prima seizoenstart bezig en gaat daarmee eigenlijk door op zijn elan van vorig seizoen. Van Driessche Seraing - Charleroi was geen echt leuke wedstrijd om naar te kijken, met ook af en toe venijnige foutjes en dergelijke meer. Scheidsrechter Van Driessche was een van de betere zoniet de beste man op het veld. In tijden waarin de ref vaak de Kop-van-Jut is, mag het ook eens gezegd worden als het goed is. FLOP Standard Standard Standard heeft stilaan een probleem. Ook op bezoek bij Westerlo werden ze bij momenten van de mat getikt. De Rouches hadden gehoopt op beterschap na vorig seizoen, maar tot op heden is daar nog weinig van te merken. © photonews Seraing Nog meer paniek in het Luikse? Seraing lijkt na vier speeldagen al een vogel voor de kat, ook tegen Charleroi werd verloren. Er zit weinig lijn in, maar evenzeer ook niet al te veel loopkracht of goede intenties. Het wordt een heel lang seizoen. Cercle & Mechelen Gaven ons ook een sof van een wedstrijd: Cercle Brugge en KV Mechelen. Ook bij die beide teams had men vooraf op wat meer gehoopt vermoedelijk. De Vereniging scoorde na vier wedstrijden nog maar één doelpunt, dan weet je ook meteen waar het schoentje wringt.