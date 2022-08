Carl Hoefkens geeft zijn mening over mogelijk vertrek van Hans Vanaken

De voorbije dagen staan bij Club Brugge in het teken van een mogelijk vertrek van sterkhouder Hans Vanaken.

Ook Carl Hoefkens kon op zijn persconferentie niet rond de vragen over Vanaken. “Hans is een ongelooflijk goeie speler, die al heel veel bewezen heeft,” klinkt het geciteerd bij Het Laatste Nieuws. “Zijn invloed op onze manier van spelen is héél groot. Hij is evenwel nog steeds aanwezig en zal zondag spelen.”

West Ham United is de ploeg die Vanaken wil weghalen bij blauwzwart. “Ik heb absoluut begrip en denk dat het normaal is dat hij dat wil. Als coach zou ik hem hier doodgraag houden. Hans is kwaliteit. Al begrijp ik dat hij die overweging maakt.”

“Of ik hem kan overtuigen? Hij weet gewoon dat ik graag met hem zou verder werken. En dat ik veel respect heb voor hem als voetballer en als mens. Ik weet niet of hij dat in zijn beslissing zal meenemen. Het is iets wat speelt tussen hem en de club. Hoe we een vertrek zouden opvangen? Dat is mijn job, het is een uitdaging. Ik probeer altijd het beste naar boven te brengen in de spelers die hier zijn.”