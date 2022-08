Nikola Storm is twijfelachtig voor wedstrijd tegen Westerlo: "Een aantal opties om hem eventueel te vervangen"

De kans bestaat dat Nikola Storm tegen Westerlo niet in actie komt. De linkerflankspeler is twijfelachtig, zo wist Danny Buijs te vertellen op zijn persbabbel.

Zonde voor de Nederlandse coach van KV Mechelen, die na een 4 op 6 net reden heeft om richting meer continuïteit te werken. "We willen zo veel mogelijk naar vastigheden gaan. Dat is wel gekoppeld aan twee dingen: aan het feit of iedereen fit genoeg is en aan het feit dat je elk weekend tegen een andere tegenstander speelt."

Laat ons dan eerst de fitheid van de spelers aankaarten. "Dries Wouters heeft meegetraind. We moeten de afweging maken of we 'm er al bijnemen of niet. Julien Ngoy zal er nog niet bij zijn. Nikola Storm is een twijfelgeval."

© photonews

De vraag is wie op de linkerflank komt indien Storm de aftrap niet haalt. "Marian Shved heeft vorige week minuten gemaakt, Alessio Da Cruz ook, Jorge Hernandez is er nu weer bij. Er zijn een aantal opties om hem eventueel te vervangen. Alleen is een aantal van hen niet in staat om negentig minuten te spelen. Tenminste, we zouden die gok wel kunnen nemen, maar dan riskeren we een terugval en dat willen we ook niet."

Waar Buijs niet aan zal raken, is het hart van zijn defensie. Het aan het begin van het seizoen onverwachte centrale duo Van Hoorenbeeck - Peyre hield twee keer op rij de nul. "Er zijn altijd dingen te vinden die beter kunnen, maar er zijn ook een heleboel dingen die deze jongens goed doen. Op dat vlak is er weinig reden om daar te veranderen. Tenzij de totale situatie wijzigt en elders jongens wegvallen."