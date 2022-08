Mbaye Leye tegen Sporting Charleroi: "Winnen is de enige boodschap"

Zulte Waregem speelt zondag om 16 uur tegen Sporting Charleroi.

De wekelijkse persbabbel met coach Mbaye Leye startte met een terugblik op de wedstrijd tegen KRC Genk. “De nederlaag van afgelopen zondag was niet meteen een heel harde klap”, opent Leye op de website van de club. “Wanneer je de wedstrijd analyseert op vlak van balbezit, afgelegde meters en kansen dan zie je dat we niet moesten onderdoen voor dit sterke Genk en dat de uitslag overdreven was. Op dit moment missen we wat efficiëntie om doelpunten te maken. Het is belangrijk om nu die stap te zetten.”

Charleroi is de vijfde tegenstander van Essevee. “Zondag is winnen de enige boodschap. Het is belangrijk dat we het goede werk van de eerste vier wedstrijden nu omzetten in punten. We voetballen bij momenten goed, verdedigen stevig en tonen mentaliteit op het veld. Deze zaken moeten nu resulteren in een overwinning. We spelen tegen Chareleroi om te winnen.”

“Elke wedstrijd vraagt een andere aanpak en dat geldt ook voor Charleroi. Het is onze taak om de spelersgroep dit duidelijk te maken. Zondag zal het vooral cruciaal zijn om agressiviteit te tonen in de duels. Pas wanneer we de duels winnen, kunnen we beginnen voetballen. In eigen huis mogen we zondag niet tevreden zijn met een punt.”