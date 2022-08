Verbauwhede vertelt over één van zijn ondernemingen: "Het ging mis, het bleek meer brons en lood dan goud"

Je kan van Glenn Verbauwhede veel zeggen, maar niet dat hij een kleurloos leven heeft geleid. De voormalige doelman heeft vanalles meegemaakt en heeft ook al heel wat ondernemingen gehad. Zoals goud kopen en verkopen. Maar dat liep niet goed af.

In Het Nieuwsblad vertelt Verbauwheede over zijn ongelooflijk avontuur. "Als speler had ik altijd wel een handeltje. Jeansbroeken, pokerkistjes... Toen ik na mijn carrière in goud ging handelen, lachte iedereen me uit. Ik kocht voordien al eens goud, als belegging. Een kilootje, dat kostte toen zo'n 25.000 euro. Soms verkoop je dat weer. Na mijn carrière ging ik er verder in. Ik werd intermediair: ik reisde rond, naar Tanzania, Mali en Guinee-Bissau", vertelt hij in de krant.

"Met twee veiligheidsagenten ging ik tot in de brousse met een stamhoofd praten. Ik werd de schakel tussen de mijn en de raffinaderij. Ik verkocht vooral aan de Verenigde Arabische Emiraten, met kleine winstmarges. Bij de achtste transactie ging het mis. Een partij van honderd kilogram, die ik kocht voor een bedrag van zeven cijfers."

"Je gaat naar een smelterij, controleert de partij op zijn waarde, betaalt. Daarmee vloog ik naar Dubai. Maar ergens moet de douane mee in het complot gezeten hebben, al zal ik dat nooit weten. Toen het in de raffinaderij in Dubai weer werd gesmolten, zag ik meteen aan de kleur dat er iets loos was. Het bleek meer brons en lood dan goud. Waardeloos dus. Ik snap dat dit verhaal hier in België moeilijk te vatten is. Goud maakt geen deel uit van onze cultuur. Mensen die dit lezen zullen me een dommerik vinden. Maar op een bepaald moment loopt iets zo goed dat je all-in gaat. Een ondernemer begrijpt dat. Na vier maanden was ik al mijn geld kwijt."