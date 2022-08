CIJFER VAN DE WEEK: 30.400 - de Belgische coëfficiënt viert hoogtij, hoe loopt het af?

Cijfers worden steeds belangrijker in het voetbal, sommige coaches beroepen zich zelfs enkel en alleen op de data om goede van slechte spelers te onderscheiden. Maar ook rondom het voetbal kan je met cijfers alles bewijzen. We doen wekelijks een poging rond een specifiek getal.

Deze week kijken we even naar de coëfficiënt van de Belgische teams in Europa. Vorig seizoen kreeg het Belgische coëfficiënt in Europa harde klappen. Het nieuwe seizoen is echter heel goed begonnen.

Anderlecht en Antwerp gingen een ronde verder en Union kon ook zijn heenwedstrijd in de Champions League winnen.

Coëfficiënt

De uitschakeling bij Rangers en ook de nederlaag van AA Gent tegen Nicosia deze week zijn wel kleine tegenslagen.

Hoog tijd om dus even de balans te maken en ook al even te kijken naar hoe we er de rest van het jaar zouden kunnen voorstaan.

Stand op dit moment:

8. Schotland 34.200 (3/5 actieve teams, +0.300 in laatste twee weken)

9. Oostenrijk 31.000 (5/5 actieve teams, +0.700 in laatste twee weken)

10. België 30.400 (5/5 actieve teams, +0.700 in laatste twee weken)

11. Servië 28.625 (2/4 actieve teams, +0.625 in laatste twee weken)

12. Noorwegen 26.500 (3/4 actieve teams)