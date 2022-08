Serge Gumienny: "Voor mij was dat een strafschop, maar VAR kwam niet tussen"

Over het algemeen maakte de arbitrage afgelopen weekend een goede beurt, zo oordeelt oud-scheidsrechter Serge Gumienny.

Enige voorval wat wel voor de nodige discussie zorgde was de uitkomende doelman Daniel Schmidt tijden KV Oostende tegen STVV. “Schmidt kwam duidelijk te laat en raakte geen bal, maar het hoofd van Oostende-speler Tanghe. Als scheidsrechter Brecht Staessens de bal op de stip had gelegd, hadden ze bij STVV daar niks kunnen tegenin brengen”, zegt Gumienny in Het Belang van Limburg.

“Of dat makkelijker door de vingers wordt gezien omdat het om een keeper gaat? Dat zou toch niet mogen. Voor mij was het strafschop, de Kanaries kwamen goed weg.”

Gumienny vergelijkt het geval met dat van Bodart in de competitie-opener tussen Standard en AA Gent, toen hij Torunarigha met de vuist raakte. Daar oordeelde het Referee Department achteraf dat Visser een strafschop had moeten nemen.

“Ik begrijp ook wel dat de ref niet precies kon zien of Schmidt te laat kwam, maar de VAR kon dat zeker wel via de beelden, maar Bram Van Driessche kwam niet tussen”, besluit Gumienny.