Nieuwe verrassende wending in dossier Lamkel Zé: woelwater is op weg naar... KV Kortrijk

Didier Lamkel Zé moet weg bij Antwerp. Er werden al heel wat ploegen genoemd, maar nu is er een verrassende kandidaat-overnemer opgedoken. KV Kortrijk zou hem graag zien komen, zoals we een paar dagen geleden al meldden.

De 25-jarige Kameroener zit in de B-kern van Antwerp en die wilden hem liefst niet aan een Belgische club verkopen. Lamkel Zé stond eerder deze transferperiode op het punt om voor Omonia Nicosia te tekenen, maar ineens weigerde hij om zijn medische tests af te leggen omdat hij een beter aanbod kreeg van het Hongaarse Ferencvaros. Nicosia wil daarom naar de FIFA stappen en dat kan dus een staartje krijgen.

Maar Kortrijk hoopt alvast om hem binnen te halen op definitieve basis en Antwerp lijkt te willen meewerken. Er zou zelfs al sprake zijn van een mondeling akkoord met de aanvaller. Lamkel Zé zit in zijn laatste contractjaar bij The Great Old en daar willen ze nog iets voor hem vangen. Maar veel zal het in ieder geval niet zijn.