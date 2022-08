Exit Brandon Mechele? Verdediger Club Brugge geniet Italiaanse interesse

Brandon Mechele lijkt met de transfer van Dedryck Boyata naar Club Brugge tweede keuze te worden achterin bij Club Brugge. Verlaat de verdediger blauw-zwart nog op het einde van de transfermercato?

Nu Club Brugge met Dedryck Boyata een nieuwe centrale verdediger heeft aangetrokken lijkt het er meer en meer op dat Brandon Mechele moet vrezen voor een basisplaats bij blauw-zwart. De 29-jarige centrale verdediger is een jeugdproduct van Club Brugge en speelde er al 331 wedstrijden. Met vijf titels, één Beker van België en twee supercups geniet Brandon Mechele nu van interesse uit Italië.

FC Bologna heeft zich volgens Italiaanse bronnen dan ook gemeld om de ervaren verdediger naar de Serie A te halen. Ook Club Brugge en Brandon Mechele zelf lijken open te staan voor een transfer. Mechele is nu al 29 jaar oud en als hij ooit nog in het buitenland wil voetballen mag hij niet al te lang meer wachten. Voor Club Brugge geldt natuurlijk ook dat de centrale verdediger in zijn laatste contractjaar zit. Benieuwd waar dit zal eindigen...