Mike Trésor wervelt bij Genk en looft Vrancken: "Het is allemaal zoveel duidelijker dan vorig seizoen"

Mike Trésor Ndayishimiye is de meest productieve speler in de Jupiler Pro League na zes wedstrijden. Hij heeft al vijf doelpunten en drie assists. Niemand doet beter.

Mike Tresor Ndayishimiye is veruit de man van de wedstrijd na Seraing-Genk. Met twee goals en een assist was hij zaterdag de grote ster van Racing Genk.

Waar hij vorig seizoen niet veel speelde onder Bernd Storck, werd hij onder Wouter Vrancken vanaf het begin van het seizoen een sensatie. Vorig seizoen werd hij slecht gebruikt, maar nu zette de voormalig Mechelse coach hem meteen op de tien. "Misschien haal ik daar mijn beste niveau in het systeem. En het is leuk om op dit moment te voetballen, ja. Zeker naast Bilal, die ik nog ken van Anderlecht. Alles is ook zoveel duidelijker dan vorig seizoen", zei hij.

Vorig seizoen maakte hij geen enkel doelpunt. Dit seizoen maakte hij vijf doelpunten en drie assists in slechts zes wedstrijden.