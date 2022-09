Burgess woest na Antwerp-Union: "Ref Lardot noemde me slechtste verdediger ooit"

Union verloor zijn inhaalmatch bij Antwerp met 4-2. Een pijnlijke avond en die werd nog wat pijnlijker door de openbaringen van verdediger Christian Burgess na de match. Die kreeg het aan de stok met ref Jonathan Lardot.

"Dit verdienden we niet vandaag. We hebben individuele fouten gemaakt, maar de prestatie van de scheidsrechter maakte vandaag het verschil", was Burgess duidelijk. "Het was een ongelooflijke prestatie: zo veel fouten. Bijna elke beslissing floot hij voor Antwerp. Bij de eerste goal werd er duidelijk een fout op mij gemaakt. Het enige dat ik wil is consistentie. Tot drie keer toe floot hij daarna wél een fout in de opbouwfase, bij mij niet."

Maar dan moest het ergste nog komen volgens Burgess. "We kregen twee rode kaarten en een penalty tegen. Het waren allemaal cadeautjes. Hij heeft een belangrijke rol, maar verknoeide het. Als je dan ook de ref nog hoort zeggen dat hij me de slechtste centrale verdediger vindt die hij ooit gezien heeft ... Dan kan ik me alleen maar afvragen wat er in zijn hoofd omgaat."

"Hij zei het echt. Het is ongelooflijk. We staan 4-2 achter in de tweede helft, en dan krijg je zoiets naar je hoofd. Maar we moesten zelf ook meer solide zijn, we hebben veel kleine fouten gemaakt die afgestraft werden."