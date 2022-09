STVV weigerde bod op Al-Dakhil: "Hij had veel van Kompany kunnen leren"

Ameen Al-Dakhil verkaste tijdens de zomermercato niet naar het Burnley van Vincent Kompany.

Nochtans legde de Engelse tweedeklasser een bod van vier miljoen euro op tafel, maar dat werd door STVV geweigerd. Ontgoocheling was er niet volgens de zus Maryam.

“Al had hij van Vincent Kompany wel veel kunnen leren in Burnley. Ach, in het voetbal zullen er altijd nieuwe kansen komen”, klinkt het in de Het Belang van Limburg.

“Bovendien is Ameen gelukkig in Sint-Truiden. Hij kan wekelijks spelen en hij is er graag gezien. Na zijn eerste training was hij onder de indruk van het warme welkom dat hij kreeg van zijn nieuwe ploegmaats. STVV is als een familie, iedereen wordt er geapprecieerd.”

Ook vanuit Irak blijft de vraag komen voor Al-Dakhil om er voor de nationale ploeg te kiezen. “Ik krijg ook vaak berichten uit Irak met de vraag of ik Ameen niet kan overtuigen. Ach, het is alleen maar leuk om die steun te voelen. Bovendien heeft Ameen de deur voor Irak nooit officieel dichtgetrokken. Maar hij speelt nu voor de U21 van België, in Irak beseffen ze ook dat dat een ander niveau is.”