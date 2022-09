José Jeunechamps over het Mbokani-gerucht: "We zouden het doel verlaten dat we onszelf hebben gesteld"

De Congolese international, die momenteel zonder contract zit na het verbreken van zijn contract bij Kuwait SC, kan op elk moment voor elke club tekenen.

De voormalige spits van Standard, Anderlecht en Antwerp zou graag terugkeren naar België na een slecht avontuur in Koeweit. Een doelpuntenmaker die Seraing wel goed kan gebruiken.

"Het is zeer goede speler, dat is zeker. Toch is het voorbarig om op dit moment over Dieumerci te praten en Carlos Freitas heeft me niets over hem verteld. Ik weet niet waar dit gerucht vandaan komt en ik vind dit respectloos voor mijn aanvallers".

"Met Mbokani zouden we het doel verlaten dat we onszelf hebben gesteld om ons te concentreren op de jeugd en de opkomst van talenten. Er zijn veel goeie spelers die momenteel geen contract hebben en er is maar één gebeurtenis of een slechte periode van een club nodig om deze spelers bij een club te laten vernoemen. Maar niets is onmogelijk doordat alles heel snel gaat in het voetbal."

Jeunechamps is wel tevreden met de versterkingen van deze zomer, negentien in totaal. "Vandaag hebben we vierentwintig veldspelers en drie keepers, om nog maar te zwijgen van onze 3-4 jongeren die bij ons trainen. Het is een volledige ploeg en we zien dat we kwaliteit hebben op training", besloot Jeunechamps.