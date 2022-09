Antwerp maakt zich zorgen om Van Bommel: "Wat als het misgaat?"

Royal Antwerp FC begon de competitie met zeven opeenvolgende zeges. Maar wat als er een eerste keer verloren wordt?

Als Antwerp dit weekend van Cercle Brugge wint, dan pakt het met acht op acht de beste competitiestart in het bestaan van The Great Old. “Je blijft niet alle matchen winnen, hè. Ze spelen nu tegen Cercle Brugge, Seraing en KV Kortrijk. Dan denk je al snel dat zeven zeges er ook tien kunnen worden”, vertelt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

“Ze hebben een uitgebreide kern en geen Europese belasting meer. Maar dat is een mes dat aan twee kanten snijdt. Nainggolan en De Laet gaan niet content blijven met een halfuurtje hier en daar als het minder gaat.”

Bij PSV won Van Bommel negen keer op rij, bij Wolfsburg vier. Daarna ging het telkens helemaal fout. Volgens Van Der Elst heeft dat met zijn persoonlijkheid te maken. En daar maken ze zich bij Antwerp ook zorgen om.

“Gezien zijn verleden lijkt me dat niet onlogisch. Voor Overmars zal dan een belangrijke rol weggelegd zijn om van man tot man met hem te praten. Maar veel hangt ook af van de concurrentie. Is die sterk genoeg om hem in een positie te brengen waar hij de pedalen dreigt te verliezen?”