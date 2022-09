Ondanks laatste plaats blijft Thalhammer erin geloven: "Ben ervan overtuigd dat het tij zal keren"

Cercle Brugge en Dominik Thalhammer krijgen de trein maar niet op de rails dit seizoen. Vorig jaar ging het ze voor de wind, nu staan ze na 8 speeldagen laatste.

De pressing van Cercle Brugge werd vorig seizoen regelmatig geloofd. De vereniging ontsloeg Yves Vanderhaeghe, stelde Thalhammer aan en speelde nog bijna play off 2 na een geweldige inhaalactie .Voorlopgi heeft Cercle amper 5 punten gepakt op 24. Tegen Antwerp was het nochtans niet allemaal kommer en kwel.

Stonden meestal op de helft van Antwerp te voetballen

"We begonnen zeer goed net zoals de voorbije weken maar daarna viel er een snelle goal waarbij we heel slecht stonden te verdedigen. We creëerden minstens even veel gevaar als Antwerp maar zij maakten het af en wij niet. Meestal stonden wij op hun helft te voetballen dus slecht was het niet", analyseert de Oostenrijker.

Zesputenwedstrijd

Cercle Brugge speelde in de voorbije vier wedstrijden tegen RC Genk, Club Brugge en Antwerp. "Daar punten tegen pakken is niet onmogelijk maar wel zeer moeilijk. We moeten klinischer zijn in de 16 van de tegenstander."

Volgende week ontvangt Cercle Brugge KV Oostende in een wedstrijd die zeer belangrijk is voor de vereniging: "Dat wordt a massive game", beseft Thalhammer. Het is tijd om het tij te doen keren. Het is al weken hetzelfde: we hebben de meeste high intensity runs van de competitie, de input van mijn spelers is fantastisch. Maar de output is slechts 5 punten. Toch ben ik ervan overtuigd dat het nog zal keren", besluit de Cercle-coach strijdvaardig.