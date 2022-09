Roberto Martinez woonde de eerste match van Chadli bij: "Perfecte omgeving om weer fit te geraken"

Bondscoach Roberto Martinez woonde de eerste match van Nacer Chadli bij en denkt dat het goed is dat hij nu bij Westerlo zit.

Nacer Chadli is terug in België en startte meteen in de basis tegen zijn ex-club Anderlecht. De Rode Duivel speelde 60 minuten en ook bondscoach Roberto Martinez was daar rechtstreeks getuige van.

"Het is een goed statement van een club als Westerlo om Nacer Chadli aan te trekken want Nacer wil dingen winnen. Hij is nu op een moment in zijn carriere gekomen waarop hij naar een omgeving wil gaan waar hij kan genieten van zijn spel en waarbij hij het gevoel heeft dat hij bij een winnend team speelt", zei Martinez na de match bij Sporza.

"De combinatie tussen Nacer Chadli en Maxim De Cuyper, ik denk niet dat er een betere combinatie is in België. Ik ben blij om Nacer te zien spelen, hij heeft niet veel gespeeld maar zestig minuten nu is goed. Hij moet het stap voor stap doen en belangrijk worden bij Westerlo".

"En dan kan hij belangrijk zijn voor de Rode Duivels. Hij heeft een uniek profiel en kan op veel verschillende posities spelen. Westerlo is de perfecte omgeving om weer fit te geraken en in staat te zijn om met het nationale team te spelen", besloot Martinez.