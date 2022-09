Van Bommel fier na 24/24 maar blijft voorzichtig: "Dit is geen garantie, dat weet ik maar al te goed"

Op de Europese uitschakeling na verloopt alles vlekkeloos voor Antwerp. Op het veld van Cercle Brugge werd er zakelijk me 0-2 gewonnen.

"24/24 is echt uitzonderlijk en historisch. Misschien moeten we opnieuw 90 jaar wachten voor we opnieuw zo'n reeks kunnen neerzetten", opent Antwerp-trainer Mark Van Bommel tevreden na de 0-2 overwinning tegen Cercle Brugge. "Het komt zelden voor dat je zo'n reeks neerzet en dan is het normaal dat je enkele andere teams op afstand zet."

"Maar ook als we een keer niet winnen, moeten we blijven doorgaan op hetzelfde pad. Dat zo'n start geen garantie is voor een succesvol vervolg weet ik maar al te goed", knipoogt Van Bommel. Daarmee verwijst hij natuurlijk naar zijn start bij Wolfsburg vorig seizoen die met 12/12 vlekkeloos was maar daarna volgden 5 wedstrijden zonder zege in de Bundesliga, een 2/9 in de Champions League en het ontslag van de Nederlander.

Lastige wedstrijd

Hoewel Cercle Brugge-Antwerp een duel was van de laatste tegen de eerste, had de leider het niet makkelijk. "Het ging inderdaad niet op de manier waarop we wensten", is Van Bommel eerlijk. "We moeten beter onder de druk uit komen en nog meer profiteren van ons voetballend vermogen."

"Achteraan stonden we heel solide en je ziet dat er een elftal staat dat weet wat het moet doen. Het loopt nog niet helemaal perfect maar de jongens hebben een basis die breed genoeg is om op terug te vallen. Na het snelle doelpunt was het niet de bedoeling om terug te plooien. Door de druk van Cercle werd het snel een vechtwedstrijd en daar zullen we aan werken om beter onder die druk uit te komen", besluit hij.