James Rodriguez voegt een volgende club aan zijn cv toe: hij gaat bij Olympiakos voetballen

James Rodriguez heeft voor een nieuwe club getekend. Dat meldde Fabrizio Romano.

De laatste seizoenen trok James Rodriguez van club naar club. In zijn periode bij Real Madrid werd hij voor 2 jaar verhuurd aan Bayern München. Een jaar later vertrok hij transfervrij naar Everton. Nog een jaar later ging hij naar Al-Rayyan in Qatar, maar daar werd zijn contract na een jaar later in onderling overleg ontbonden.

Bij Bayern kon Rodriguez niet altijd op een basisplaats of minuten rekenen. Bij zijn terugkeer bij Real zat hij ook vooral op de bank. Hij probeerde zijn carrière dan nieuw leven in te blazen bij Everton, maar daar had hij last van blessures, waardoor hij zich niet altijd kon doorzetten.

Na zijn seizoen in Qatar tekende Rodriguez volgens Fabrizio Romano voor Olympiakos. Hij zal daar herenigd worden met Marcelo, met wie hij al bij Real Madrid samenspeelde. Het zou al zijn 6e Europese competitie zijn.