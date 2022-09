Zaterdag kunnen Anderlecht-supporters in het Lotto Park een laatste groet uitbrengen

Er is meer informatie over de rouwmomenten na het overlijden van Michel Verschueren.

Anderlecht-supporters kunnen op zaterdag tussen 9 en 12 uur een laatste groet brengen aan Michel Verschueren. Zij kist zal geopenbaard staan aan de ingang van Tribune 4. Voor zij die dat willen kunnen iets in het rouwregister schrijven.

Het rouwregister zal ook een dag later vanaf 18 uur beschikbaar zijn. Dat is voor de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd tegen KV Kortrijk zullen de spelers een rouwband dragen. Ook zal er een minuut stilte gehouden worden. De wedstrijd zal bijgewoond worden door zoon Michael Verschueren en andere familieleden.

Op 19 september is er in de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen een uitvaartdienst. Daar zullen enkel vrienden en familie aanwezig zijn en de uitvaart is enkel op uitnodiging.