Alderweireld zorgt met selectie voor unicum waar Antwerp al 26 jaar op wachtte

Antwerp is de voorbije jaren opgeklommen tot de topclub van weleer en dan kan het niet lang duren voor er ook een van die spelers opgeroepen wordt voor de nationale ploeg.

De selectie van Toby Alderweireld voor de Nations League wedstrijden van de Rode Duivels tegen Wales en Nederland was nog maar een formaliteit maar de verdediger zorgt wel voor een zeer opmerkelijke statistiek. Tenminste, als hij speelt in de Nations League...

Zo is het al 25 jaar geleden dat een speler van The Great Old minuten maakte voor de Rode Duivels. Een uitstekende quizvraag voor thuis, welke speler was dat?

Het antwoord: Rudi Smidts. De in Deurne geboren linksachter speelde in de periode 1984-1997 bij Antwerp en werd in 1989 voor de eerste keer opgeroepen door bondscoach Walter Meeus maar mocht toen nog niet spelen. Zijn eerste minuten maakte hij in 1992, daarna vergaarde hij wel 33 caps, 1 doelpunt én mocht hij met de Rode Duivels mee naar het WK 1992 in de Verenigde Staten. Zijn laatste interland als Antwerp-speler was een 0-2 verlies tegen Frankrijk in 1996.

© photonews

Teunckens

In een minder ver verleden mocht nog een Antwerp-speler zich even Rode Duivel noemen. Reservedoelman Jens Teunckens werd in 2019 namelijk even derde keeper onder Roberto Martinez. Door het vaderschap van Simon Mignolet en de blessure van Hendrik Van Crombrugge werd Jens Teunckens van bij de beloften weggeplukt om de A-ploeg te vervolledigen.