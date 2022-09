Lamkel Zé komt terug op hetze rond truitje Anderlecht in Antwerp-periode: "Ben niet stom, daarom deed ik het"

Didier Lamkel Zé is terug op de Belgische voetbalvelden en wil zich bij KV Kortrijk helemaal opnieuw lanceren. En dus is het alle hens aan dek, ook voor hem.

Didier Lamkel Zé wil graag naar het WK in Qatar met Kameroen, maar kwam ook nog eens terug op zijn fratsen van de voorbije jaren.

Bewust

"Dat shirt van Anderlecht aandoen in mijn periode bij Antwerp? Dat was bewust", geeft hij nu toe in Het Laatste Nieuws.

"Het was omdat ze mijn transfer blokkeerden. Het was mijn keuze. Ik weet wat ik gedaan heb, ik ben niet stom."