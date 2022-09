Na Europese triomf moet Union SG nog aan de bak tegen Eupen: "Rust komt ideaal"

Union SG boekte tegen Malmö zijn tweede overwinning in evenveel wedstrijden in de Europa League. Nu is KAS Eupen de tegenstander.

Zondag moet Union SG KAS Eupen partij geven in de Jupiler Pro League. “Het is een grote uitdaging om zondag klaar te zijn, dat is voor elke ploeg zo na een Europese wedstrijd”, klinkt het bij trainer Karel Geraerts. “Maar willen de spelers en de club volgend jaar opnieuw zo’n leuke momenten beleven zoals in Berlijn en tegen Malmö, dan moet je in de competitie maken dat je voorin mee bent en dat je kan meestrijden voor die Europese plaatsen.”

Tegen Racing Genk lukte het niet om de drie punten te pakken. “Ik wil dat we nu echt eens een goed resultaat behalen na een Europese zege. Dat heb ik ook aan mijn jongens gezegd. Het gaat zeker niet simpel zijn, maar we hebben wel de kwaliteiten om er te winnen.”

Daarna volgt wat rust. “Die rust komt misschien wel op het ideale moment. We hebben een goede periode gehad met heel wat wedstrijden om de 3-4 dagen. Het was best intens, we hadden ook al een zware maand augustus. Maar eerst rest ons nog die wedstrijd tegen Eupen, en na die interlandbreak wordt het opnieuw enorm zwaar. De break komt op het goede moment, maar we weten wat nadien volgt en ook dat zal enorm zwaar zijn.”