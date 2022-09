Cercle Brugge stelt trainer (nog) niet in vraag: "We zijn enorm veeleisend"

Cercle Brugge staat momenteel na acht speeldagen in de Jupiler Pro League allerlaatste in de rangschikking.

Bij Cercle Brugge hadden ze op heel wat anders gehoopt. De doelstelling was om in de top acht te eindigen dit seizoen. Het verschil in cijfers is miniem, in voetbal daarentegen bijzonder groot.

Vooral het aantal geblesseerde spelers lijkt voor een negatief resultaat te zorgen. Aan de coach wordt op dit moment nog totaal niet getwijfeld, zo klinkt het bij technisch directeur Carlos Avina.

“We staan laatste, zij het op vijf punten van de top negen. In twee matchen kunnen we daar staan. Dominik is, zoals ik, enorm veeleisend. Ook hij weet dat we met de kwaliteit die er is hoger moeten staan. Niet alleen wij twee staan onder druk. Iedereen moet binnen zijn job de verantwoordelijkheid nemen”, zegt de TD in de Krant van West-Vlaanderen.