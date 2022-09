"Ons plan was het juiste, maar je moet sneller en meer voorsprong nemen", beseft Mark Van Bommel

Met 27/27 was het onmogelijk voor Mark Van Bommel om ontevreden op de persconferentie daags na Antwerp-Seraing te verschijnen. Al waren er toch wel enkele minpunten bij Antwerp.

"Nauurlijk moet je tevreden zijn met 27/27", opent Mark Van Bommel na een nieuwe overwinning. "De eerste helft was één van de beste tot nog toe van ons. Enkele mooie aanvallen, een goede balcirculatie... Ekkelenkamp kon nog de 3-0 maken via een vrije trap en dan was de wedstrijd volledig gelopen, wat terecht geweest zou zijn", analyseert Van Bommel.

Maar in de tweede helft was het heel wat minder bij Antwerp, dat net voor de rust een aansluitingstreffer van Seraing moest toestaan. "Ons plan was het juiste, dat zag je wel in de eerste helft. Maar dan moeten we ook sneller ruimte creëren tussen onszelf en de tegenstander. Als je zo dominant bent, moet die wedstrijd sneller gedaan zijn. Want in de rust zal de tegenstander altijd bijsturen. Dat gebeurde nu ook; waardoor wij het wat lastiger hadden", verklaart de Nederlandse oefenmeester de mindere tweede helft van zijn troepen.

"Dat is het moeilijkste in het voetbal"

"We willen graag goed en mooi voetbal spelen zoals we vandaag ook met fases gedaan hebben. Het volgende werkpunt is dat we dat voor langere periodes moeten kunnen vasthouden. Maar die weg is niet eenvoudig en eigenlijk het moeilijkste in het voetbal, lange tijden goed voetbal spelen."

"Maandagavond weet niemand nog wat er gebeurd is"

En ook als het niet goed gaat, houdt Antwerp stand. Want bibberen moest Antwerp ondanks de krappe voorsprong niet echt doen. "Zelfs als het even niet loopt, weten de jongens wel wat ze moeten doen: tot hier en niet verder. Er staat een echt elftal tussen de lijnen dat ervoor wil vechten. En uiteindelijk sta je daar bovenaan. Maandagavond weet niemand nog wat er op het veld gebeurd is maar staat er wel 2-1 op het scorebord en 27/27", besluit hij.