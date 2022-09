Boris Lambert scoort, maar verliest: "Heel zuur om te verteren"

Boris Lambert deed de netten trillen namens KAS Eupen, maar een punt of meer pakken tegen Union SG zat er niet in.

Voor KAS Eupen wordt het een lang en lastig seizoen, dat is ondertussen ook al even duidelijk. "Ik denk dat we wel een puntje verdienden", aldus Boris Lambert na de 1-2 tegen Union.

Frustrerend

"We hebben Union heel de match in bedwang kunnen houden, maar krijgen dan toch dat doelpunt tegen. Frustrerend."

"Dit is echt heel zuur om te verteren. We hebben weinig kansen ontwikkeld, maar we willen heel het seizoen strijden. Het is nu kwestie van de batterijen op te laten en daarna er te staan in Sint-Truiden en tegen Gent."