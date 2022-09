De malaise bij Gent? "Dat is frustrerend en dat zie je ook in de stand"

AA Gent speelde zeker geen slechte wedstrijd in Genk, maar in de eindafrekening werden wel geen punten gepakt.

"Hein Vanhaezebrouck heeft zeker gelijk: als AA Gent scherper had geprofiteerd van die paar Genkse fouten in het begin en ook bij de start van de tweede helft, dan staat er wellicht een andere uitslag op het bord", aldus Peter Vandenbempt bij Sporza.

Kwaliteit

"Gent slaagde er ook langer dan andere ploegen in om Genk uit zijn soepele spel te houden", vond de man van de radio.

Toch werden er geen punten gepakt: "Dat is frustrerend. Voor de zoveelste keer zijn kansen niet gegrepen en aan het eind van de dag heeft dat ook te maken met kwaliteit. Dat zie je dan ook in het verschil in de stand tussen Genk en Gent: toch ook al 8 punten."