Geen twijfel mogelijk over Hans Vanaken: "Zou me heel sterk verbazen"

De Rode Duivels spelen deze week tegen Nederland en Wales voor de Nations League. Ook Hans Vanaken is weer van de partij.

Sinds hij in september 2018 voor het eerst opgeroepen werd is Hans Vanaken er tijdens elke interlandperiode van de Rode Duivels bij geweest in de selectie.

Het ziet er dan ook naar uit dat hij ook op het WK in Qatar aanwezig zal zijn. “Het zou me heel sterk verbazen als hij er straks niet bij zou zijn”, zegt analist Franky Van Der Elst aan Het Belang van Limburg.

“Hij verdient het ook. Op basis van zijn prestaties als Rode Duivel, maar ook bij Club in de Belgische competitie en de Champions League. Hij heeft zich al genoeg bewezen op het allerhoogste niveau.”