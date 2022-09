📷 Tessa Wullaert in tranen na nieuwe nederlaag met Fortuna Sittard

Het loopt nog niet zoals het moet bij Fortuna Sittard.

Tessa Wullaert maakte de overstap van Anderlecht naar Fortuna Sittard. Het lijkt nog niet echt te lukken voor Wullaert en haar nieuwe nieuwe ploeg.

Op de openingsspeeldag van het nieuwe seizoen verloor Fortuna Sittard met 4-0 tegen Ajax. Op speeldag twee kwam Feyenoord op bezoek. Bij de thuisploeg stonden ook Diede Lemey en Jarne Teulings in de basis.

Maar ook tegen Feyenoord draaide het nog niet bij de thuisploeg. Net voor de rust kwamen de Rotterdammers op voorsprong en die gaven ze niet meer af. Fortuna was wel de betere ploeg en Wullaert kreeg zelf nog enkele kansen, maar scoren lukte niet.

Wullaert was dan ook teleurgesteld achteraf: "Zo ontgoocheld. Je wil beter, meer dan nul op zes. Ik vergeet dat we nog maar acht weken trainen en drie weken met de volledige selectie. Ik vond die 4-0 in Amsterdam minder erg. Alhoewel we daar meer kansen hadden. Maar dit was onverdiend", zegt ze bij HLN.