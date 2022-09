Hoe Mazzu in drie jaar toch veranderde: "Kan me niet schelen dat er mensen zijn die zeggen dat ik niet gemaakt ben voor een grote club"

Drie jaar na zijn - kort - avontuur bij Genk heeft Felice Mazzu er nu toch al een paar maanden bij Anderlecht opzitten. Een club waar de druk misschien zelfs nog groter is dan in Limburg. Maar de Mazzu van drie jaar geleden bestaat niet meer. Toch niet in zijn hoofd.

Mazzu was bij Genk een man die verbitterde in zijn contacten met pers en supporters. "Ik ben geëvolueerd in de maturiteit", vindt hijzelf. "Wat ze van mij denken, wat ze over me schrijven... Ik trek het me niet echt meer aan. Ik geef alles voor Anderlecht en ik weet dat. Vroeger was dat misschien anders, maar het kan me echt niet meer schelen wat ze over me denken."

Nochtans heeft Anderlecht ook wel de nodige uitdagingen. "Ik probeer mezelf te blijven ondanks het statuut van de club. Ik wil dicht bij mijn spelers staan en wil ze ten alle tijde beschermen. Het is niet mijn probleem als er mensen zijn die zeggen dat ik niet gemaakt ben voor een grote club. Of het moeilijker is bij Anderlecht dan bij Charleroi? Dat moet je aan mijn spelers zelf vragen. Maar ik denk dat het op relationeel vlak overal hetzelfde blijft, van vierde provinciale tot Barcelona."