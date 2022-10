Van Bommel baalt na blessure Miyoshi, maar ziet ook drie pionnen terugkeren: "Nog niet alle drie tegen STVV"

Antwerp kreeg vandaag slecht nieuws over Koji Miyoshi. De Japanse aanvaller is maanden buiten strijd. "Da's in eerste instantie slecht nieuws voor hem, maar uiteraard ook voor ons als ploeg", zuchtte hij.

Van Bommel had de officiële resultaten niet nodig om te weten dat het erg ging zijn. "Koji voelde zondag al dat het niet goed zat", knikte de Nederlander. "Ik heb wel geprobeerd hem op te peppen. Of Koji in Antwerpen of in Japan gaat revalideren? Dat is nog niet helemaal duidelijk. Wat wil de speler zelf? Wat is het beste voor hem? In de komende dagen gaan we dat allemaal eens op een rijtje zetten.”

Intussen had Van Bommel ook beter nieuws. Michael Frey, Michel-Ange Balikwisha en Faris Haroun trainen weer mee. "Het gaat de goede kant op, al komen ze nog niet alle drie in aanmerking voor Sint-Truiden”, noteerde HLN. “We moeten nu van week tot week bekijken hoe deze spelers de opeenvolging van trainingen verteren.”