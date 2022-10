Challenger Pro League: RSCA Futures wordt even alleen leider na zege, SK Beveren zet Dender opzij

Op vrijdagavond stonden er twee matchen op het programma in de Challenger Pro League.

RSCA Futures-Virton

De beloften van Anderlecht begonnen als gedeeld leider aan deze wedstrijd en konden bij een overwinning ook even alleen leider worden. En dat deden ze ook. In de eerste helft miste Lucas Stassin nog een strafschop, na de rust kon RSCA Futures wel scoren. Killian Sardella openende in minuut 48 de score en vier minuten later scoorde hij opnieuw.

Op het uur scoorde Virton tegen via Ayyoub Allach, maar een kwartier voor tijd stelde Stassin de zege veilig met de 3-1. RSCA Futures pakt 9 op 9 en is voorlopig alleen leider met 16 punten. Beerschot kan nog op gelijke hoogte komen als het zaterdag wint van RWDM. Virton staat achtste met 8 punten.

Dender-SK Beveren

SK Beveren begon sterk aan de wedstrijd en kwam via Thierno Barry al na vijf minuten op voorsprong. Kobe Cools pakte vijf minuten voor rust rood na een fout. Lucas Ribeiro liet de strafschop niet onbenut en stuurde Dender met een 0-2 achterstand de rust in.

Die tweede helft werd niet meer moeilijk voor SK Beveren en vijf minuten voor tijd kon Barry zijn tweede van de avond maken. SK Beveren komt door deze zege voorlopig op de tweede plaats, op een punt van RSCA Futures. Dender is negende met zeven punten.