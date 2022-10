Vossen speelt dit weekend 400ste match in hoogste klasse: "Deze mindere periode blijft niet duren"

Jelle Vossen speelt dit weekend zijn 400ste wedstrijd in de Jupiler Pro League. De sluipschutter hoopt dat het een kentering teweeg brengt, bij hemzelf en bij Zulte Waregem

Zulte Waregem staat er momenteel immers niet zo goed voor en Vossen zit zelf ook in een mindere periode. "Ik scoorde vorig seizoen uiteindelijk zeventien keer. Dat is het onberekenbare en ook het mooie van voetbal. Je kunt het niet verklaren”, zucht de aanvaller in Het Nieuwsblad. “Terwijl ik vorig jaar met de ogen dicht leek te scoren, wil het nu maar niet lukken."

Eén goal en één assist, dat is te weinig voor een man met zijn cv. "Zoals vorig weekend in Westerlo: ik raakte die ene bal echt perfect en was ervan overtuigd dat het een goal zou worden. Paal. Onvoorstelbaar… Dat hoort er nu eenmaal ook bij. Al besef ik: deze mindere periode blijft ook niet duren.”