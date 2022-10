Aad De Mos maakt zijn analyse van Anderlecht en Felice Mazzu: "Lat in scouting moet omhoog"

Ook al waren de resultaten niet top, het vertrek van Vincent Kompany heeft volgens Aad De Mos voor een zekere leegte gezorgd bij RSC Anderlecht.

De Mos vindt dat Anderlecht de voorbije jaren foute keuzes gemaakt heeft. De verkoop van Jérémy Doku kwam er volgens de Nederlander veel te vroeg en de centen die zijn vertrek opbracht werden verkeerd geïnvesteerd.

Felice Mazzu mag dan zijn best doen, het lijkt onmogelijk om te slagen. “Mazzu blijft een trainer die goed uit de voeten kan bij clubs als Charleroi en Union, waar niets moet en alles mag, met harde werkers en veel duelkracht”, vertelt De Mos in Gazet van Antwerpen. “Anderlecht staat voor een ander voetbal en moet kunnen ­domineren. Alleen heeft hij er de spelers niet voor.”

Aan een bepaald spelsysteem zal het niet liggen. “Over Van Crombrugge kan ik niets zeggen, die pakt geregeld punten. Maar verder? Vooraleer Hoedt en Debast gedraaid zijn, is de dag voorbij. Op het middenveld ontbreekt het aan tactisch inzicht en voorin is Refaelov over zijn top heen, terwijl Raman nooit top is geweest. De lat in de scouting moet naar omhoog.”