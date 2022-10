Ivan De Witte laat er geen twijfel over bestaan: "Zo kan het niet verder, altijd verliezen en excuses zoeken"

Ivan De Witte reisde in de Conference League nog eens mee met AA Gent, maar verslikte zich in Stockholm meermaals in zijn koffie tijdens de wedstrijd. En dus moet er actie komen.

"De wedstrijd tegen KV Mechelen wordt cruciaal", laat Ivan De Witte er bij VTM geen enkele onduidelijkheid over bestaan. Zo kan het niet verder "Een maatregel zal niet volstaan, het zal een collectief aan maatregelen worden die we met de coach zullen bespreken." "Het moet gedaan zijn met excuses zoeken. Op deze manier kan het niet verder. Telkens verliezen en excuses zoeken."