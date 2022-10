Mark van Bommel laat zich uit over de zaak van het rijbewijs van Radja Nainggolan

Radja Nainggolan werd eerder deze week opgepakt omdat hij reed met een ingetrokken rijbewijs.

Radja Nainggolan werd met zijn Mercedes aan de kant gezet. Zijn rijbewijs was nog altijd ingetrokken, maar de speler van Royal Antwerp FC leek zich van geen kwaad bewust.

Mark van Bommel kwam op zijn persconferentie terug op de zaak. “Intern is daarover gesproken”, zei Van Bommel zonder uitvoerig op de zaak in te gaan.

“Alles is duidelijk. Ik heb zelf ook met Radja gesproken. Wat hij gedaan heeft, is volgens de wet niet goed, we zullen zien of er nog gevolgen zijn. Radja is beschikbaar voor de match tegen Standard.”