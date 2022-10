"Elk ander resultaat dan de titel is voor Antwerp een ontgoocheling"

Zondagmiddag staan Standard en leider Royal Antwerp FC oog in oog met elkaar. Voor Alex Czerniatynski een bijzonder moment.

De 62-jarige Czernia voetbalde vier jaar bij Standard en vijf jaar bij Antwerp. Hij kijkt dan ook enorm uit naar deze topper. Al moet Antwerp volgens hem eigenlijk altijd winnen, zeker als ze hun doelstellingen willen realiseren.

“De top acht halen zou voor Standard fantastisch zijn, voor Antwerp is elk ander resultaat dan de titel een ontgoocheling”, zegt Czernia heel duidelijk in Het Belang van Limburg.

Trainer Marc van Bommel blijft zich voorlopig nog altijd wegsteken achter Club Brugge. “Ach, dat is typisch voor trainers. Felice Mazzu durfde vorig seizoen zelfs tot twee weken voor het einde niet uitspreken dat hij met Union kampioen wilde worden. Met deze spelerskern mag Van Bommel zijn ambities niet verstoppen.”

Want volgens Czernia zal de grootste concurrentie niet uit Brugge komen. “Dit jaar kan het echt lukken, maar Antwerp is niet de enige kanshebber. Genk was een van mijn favorieten voor de competitiestart en dat wordt bevestigd. Antwerp moet meer voor Genk oppassen dan voor Club Brugge.”