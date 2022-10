Ronaldo al meer dan twee jaar in therapie: "Velen onder ons hebben verschrikkelijke tijden meegemaakt"

De Braziliaanse voetballer Ronaldo had het na zijn actieve voetbalcarrière bijzonder moeilijk om zich goed in zijn vel te voelen.

In een documentaire van DAZN die nog uitgezonden moet worden vertelt Ronaldo over zijn mentale problemen. Hij ging erover in gesprek bij de Spaanse krant Marca. “Vandaag ben ik in therapie. Dat is al 2,5 jaar zo en ik voel mij nu veel beter dan vroeger”, vertelt de 46-jarige oud-voetballer. "Maar ik kwam dan ook uit een generatie waarin je voor de leeuwen werd gegooid en je maar je best moest doen. Als ik daar nu op terugkijk, dan werden wij blootgesteld aan een enorme mentale druk zonder dat iemand ons daarop had voorbereid.”

Ondertussen is er veel veranderd in het voetbalwereldje. “Ze zijn veel beter voorbereid, ze krijgen de medische aandacht die ze nodig hebben om elke dag aan te kunnen en de spelers worden meer bestudeerd: het profiel van elke speler, hoe ze reageren, hoe ze zouden moeten reageren. In mijn tijd was daar geen sprake van. Dat is jammer want we weten al heel ons leven dat voetbal heel wat stress kan veroorzaken en erg beslissend kan zijn voor de rest van ons leven.”

“De realiteit is dat we zelfs niet wisten dat dit soort problemen bestonden. Het werd absoluut genegeerd door onze generatie. Velen onder ons hebben verschrikkelijke tijden meegemaakt, zelfs depressies, door het gebrek aan privacy, het gebrek aan vrijheid. Het klopt dat de problemen heel zichtbaar waren maar de oplossingen waren niet meteen voorhanden.”