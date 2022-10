Simon Mignolet over het mogelijk winnen van de Gouden Schoen: "Mijn vrouw begon me net niet uit te lachen"

"Wacht niet tot januari, geef die Gouden Schoen nu maar al aan Simon Mignolet!" Die uitspraak hebben we de laatste week al verschillende keren zien passeren. Maar hoe denkt de doelman van Club Brugge nu zelf over zijn winstkansen?

"Het is leuk om te horen. Wanneer verdient iemand de Gouden Schoen? Als hij beslissend is voor de ploeg. Wel, ik weet dat dat voor mij het geval was in de play-offs van vorig seizoen. Ik zei in de zomer tegen Jasmien (zijn vrouw, red.): ‘Als ik die lijn de komende maanden doortrek — ook in de Champions League — maak ik misschien een kans", vertelt hij in HLN.

Maar de reactie was niet zoals die van veel waarnemers. "Ze begon me net niet uit te lachen. Omdat ik in het verleden al zo vaak gezegd heb dat een doelman niet kan winnen. Je hebt voor een keeper nu eenmaal twee stemformulieren. Die van Beste Doelman en die van de Gouden Schoen. De vraag is: gaan de stemgerechtigden twee keer stemmen op een doelman?"

"Er bestaat niet zoiets als Beste Middenvelder, Beste Aanvaller of Beste Verdediger. Het zorgt er wellicht voor dat je een afweging moet maken. Kijk eens naar de andere doelmannen die mij zijn voorgegaan. Mooie namen, toch? Ik zou het een ongelofelijke prestatie vinden én ik zou enorm fier zijn. Het is niet evident om als doelman in het oog te springen én om in het collectieve geheugen te blijven zitten van de mensen die stemmen.”