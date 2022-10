🎥 De activiteiten rond Standard - RAFC: de e-sigaret van Radja, een vuurpijl en ook Luiks enthousiasme in tribunes

Standard - Antwerp was een mooie affiche om de voetbalzondag mee in te zetten. Ook randactiviteiten deden de ronde. Net als over het voetbal op zich kan ook daar wel wat over verteld worden.

Altijd de man in de picture: Radja Nainggolan. De voormalige Rode Duivel kwam bij de rust Ekkelenkamp vervangen, toen het Antwerpse schip in Luik al gezonken was. De meest merkwaardige actie van Radja van de dag moet er ongeveer een uur voor de aftrap gekomen zijn. Nainggolan zou gespot zijn met een e-sigaret in de hand. Onlangs werd Nainggolan nog betrapt op auto rijden zonder rijbewijs.

© photonews

Over naar de wedstrijd dan. Standard was na tien minuutjes al helemaal klaar met de bezoekers en dat kon niet iedereen goed verkroppen. Op slag van rust werd vanuit het Antwerp-vak een vuurpijl op het veld gegooid, niet al te ver uit de buurt van Standard-doelman Arnaud Bodart. Antwerp-speler Vincent Janssen gooide de vuurpijl zonder boe of ba aan de kant en stewards deden de rest.

Scheidsrechter Lothar D'Hondt legde het spel even stil en liet de speaker een boodschap omroepen. Nadien kon er weer verder gevoetbald worden. Standard bleef veel enthousiasme in zijn spel leggen en liet de overwinning nooit in het gevaar komen. Een aanstekelijke wisselwerking met de fans was het. Die maakten er zowel voor, tijdens als na de match een kolkend Sclessin van.