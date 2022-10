Supporters KV Kortrijk boycotten verplaatsing naar Charleroi

Deze week worden ook midweekwedstrijden afgewerkt in de Jupiler Pro League. KVK moet richting Charleroi.

KV Kortrijk speelt dinsdag om 18.30 uur in het Stade du Pays de Charleroi in de Jupiler Pro League. Dat zal evenwel zonder bezoekende supporters zijn.

“Een verplaatsing op dinsdagavond om 18u30 tart alle verbeelding en maakt het operationeel bijna onmogelijk voor de vrijwilligers bij supportersclubs om alles te regelen, laat staan om in grote getale de verplaatsing te maken”, klinkt het bij de supportersfederatie aan Het Laatste Nieuws.

Er wordt dan ook gereageerd op dit startuur van de wedstrijd. “Dit is meer dan een brug te ver en daarom laten we onze principes spreken en boycotten we deze verplaatsing.”