Antwerp zet Nainggolan uit A-kern, Il Ninja reageert

Radja Nainggolan kreeg een straf opgelegd van Antwerp FC. De middenvelder haalde de krantenkoppen de voorbije dagen op negatieve wijze. Hij wordt voor onbepaalde tijd uit de A-kern verbannen.

Radja Nainggolan was zijn basisplaats al even kwijt bij Antwerp FC, maar nu heeft Il Ninja zelfs geen plaats meer in de kleedkamer. The Great Old heeft de middenvelder immers uit de A-kern gezet.

Na het rijden zonder geldig rijbewijs was er op de bank tegen Standard de e-sigaret. Een brug tever voor The Great Old klaarblijkelijk.

Zwaar

Het zette Nainggolan op non-actief. Die reageerde via Instagram duidelijk: "Ik wil hier even zeggen dat ik het ook erg vind voor wat ik heb gedaan... Ik verklaar dit zelf ook volledig fout, maar had er op die moment gewoon niet bij stilgestaan."

"De club heeft een beslissing genomen die ik enkel kan accepteren ook al vind ik het misschien zelf wat te zwaar. Ik ga op een of andere manier toch proberen men steentje bij te dragen."