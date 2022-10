Buijs gaf maandagochtend nog training bij KV Mechelen: "Niet echt één bepaalde reden voor ontslag"

Drie nederlagen op rij in de competitie waren het teken voor KV Mechelen om Danny Buijs te ontslaan.

De ex-trainer van KV Mechelen moest na de ochtendtraining op gesprek. “Zo’n gesprek is altijd vervelend. In het begin hoop je op een goede samenwerking en denk je er niet aan dat die vroegtijdig stopt. Als je weinig wint, weet je dat er dingen op gang komen. Zo gaat dat nu eenmaal in topsport”, aldus Buijs bij Het Nieuwsblad.

Er was nooit veel vertrouwen tijdens zijn passage bij KV Mechelen. “Er was voor mij in deze periode weleens sprake van onrust of wrijving. We pakten niet veel punten en we zaten met veel blessures. Soms is er ook niet echt één bepaalde reden waarom iets fout loopt. Het kunnen ook meerdere dingen bij elkaar zijn.”

Met enkele spelers lukte de samenwerking niet. “Sommigen zullen misschien blij zijn met mijn vertrek, want dan komen ze misschien meer aan spelen toe. Anderen zullen het dan weer jammer vinden. Ik heb de spelers intussen al wel gezien en sommigen hebben me ook nog gebeld of een berichtje gestuurd. Het belangrijkste voor mij is, en dat kan ik in alle oprechtheid zeggen, dat ik het hier vier maanden naar mijn zin heb gehad en erg goed ontvangen ben door de mensen.”