Bryan Heynen afwezig op training bij Racing Genk, komt match tegen Antwerp in gevaar?

Bryan Heynen werd tien minuten voor het einde vervangen tegen Westerlo.

Tien minuten voor tijd werd Bryan Heynen vervangen tegen Westerlo. Galarza nam toen zijn plaats in. Heynen had ook nog een assist gegeven in die match.

Het was nog maar de tweede keer dat Heynen dit seizoen de negentig minuten niet vol maakte dit seizoen, ook tegen KV Oostende werd hij zo'n tien minuten voor tijd gewisseld.

Heynen ontbrak donderdag bij Genk op training door rugklachten, meldt Het Belang van Limburg. Ook Matisse Didden, die drie minuten mocht invalen tegen Seraing, was afwezig door ziekte.

Ze zouden allebei vrijdag weer aansluiten bij de groep, maar het is maar de vraag of Heynen wel effectief fit geraakt voor de topper tegen Antwerp.