Debat van de week: hyperspanning onderin - wie ziet u degraderen?

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we nog eens naar de kansen in de Super League en u bent volmondig zeker: Anderlecht zal opnieuw de titel pakken. Deze week gaan we al eens verder kijken naar de Belgische competitie. Dit seizoen zakken er drie ploegen rechtstreeks. Degradatiegevaar Na een derde van de competitie is het ongemeen spannend onderin en de laatste vier teams hebben allen elf punten. Welke drie ploegen ziet u rechtstreeks dalen naar 1B of de Challenger Pro League? De strijd zou wel eens intens kunnen worden. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Wie ziet u degraderen? Zulte Waregem (11) Oostende (11) Kortrijk (11) Seraing (11) Eupen (12) Mechelen (14) Cercle Brugge (15) STVV (16) Charleroi (16) Anderlecht (16) Westerlo (19) Nog een ander team (laat in reacties weten wie)