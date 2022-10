Dit is ons 'Team van de Week' op speeldag 13

Ook dit seizoen gaan we elk weekend op zoek naar de elf beste spelers van de speeldag. We zetten hen voor jullie graag op een rijtje in ons team van de week!

Doel In doel posteren we ook deze week Mignolet. Elke doelman deed het deze midweek op zich niet slecht, maar puur op grandeur straalt de goalie van blauw-zwart gewoon enorm veel uit. Verdediging Achterin kiezen we voor vijf man. D'Haene was van belang bij KV Kortrijk en gaf ook een mooie assist voor de 2-2, bij KV Mechelen hielden Bates en Vanlerberghe het prima gesloten achterin, die eerste scoorde zelfs. De Laet was met een doelpunt meteen van belang voor Antwerp en Popovic hielp Cercle aan een belangrijke driepunter. Munoz scoorde dan weer twee keer voor Genk. Middenveld Op het middenveld kunnen we niet naast Lazare van Union, die met een doelpunt én een assist uitpakte. Stef Peeters was dan weer de dirigent bij KAS Eupen. Aanval In de aanval kiezen we voor Onuachu (2 goals), Paintsil (1 goal en 2 assists) en Gano die als invaller heel belangrijk was voor Zulte Waregem. Dat levert dan onderstaand elftal op: