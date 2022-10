Duidelijk standpunt over Robin Veldman: "We willen hem niet verbranden"

Als voorlopige opvolger voor Felice Mazzu leidt Robin Veldman momenteel de trainingen. Hij zal ook de eerstvolgende matchen trainer zijn.

Felice Mazzu is weg bij RSC Anderlecht, maar er komt hoe dan ook een andere trainer. Robin Veldman blijft niet de T1, ook al neemt hij nu even over.

“We gaan op zoek naar een nieuwe coach, maar ik ga geen voorafnames doen op dingen waarop ik geen voorafnames moet doen. We willen de sportieve directie ook versterken, en we gaan op zoek naar een nieuwe coach”, zegt Wouter Vandenhaute. “We gaan dat proces nu versnellen. Robin is anderhalf jaar geleden overgekomen van Ajax, hij is een van de steunpilaren bij de heropbouw van de club. We willen hem niet verbranden, zijn competenties zijn nodig voor de lange termijn.

"In welke rol dat voor Veldman zal zijn is niet duidelijk op dit moment. “Hij wil graag de club terug naar de top brengen, maar de kans dat hij straks weer een andere verantwoordelijke positie krijgt binnen de club is zo goed als zeker. Robin is de enige realistische oplossing op korte termijn. We gaan nu niet snelsnel een nieuwe coach aanstellen, maar aan kandidaten is alvast geen gebrek en sinds vanochtend nog meer.”

Nog veel vergaderen

Een grote naam binnenhalen is niet aan de orde. "Ik heb alle vertrouwen in wat Robin de komende weken zal doen. Als ik er van overtuigd was geweest dat een grote naam binnenhalen de juiste oplossing zou geweest zijn, had ik het gezegd. Ik geloof niet in overhaaste beslissingen en ik geloof ook niet in namen tout court. De club is het belangrijkste nu - het gaat niet over de poppetjes, het gaat over de club.

Er zal dus nog heel wat gediscussieerd en vergaderd worden vooraleer er een knoop doorgehakt wordt. "Profiel en profiel zijn twee dingen. Er zijn zaken die duidelijk zijn - we willen attractief voetbal spelen en winnen - maar ook andere die minder duidelijk zijn. Willen we een ervaren coach? Of een jongere die nog alles moet bewijzen? Dat ligt allemaal nog niet vast."