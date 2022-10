Jelle Van Damme reageert bijzonder hard op houding van Amallah

Selim Amallah zit al een tijdje niet meer in de A-kern van Standard, maar daar lijkt de ploeg geen last van te hebben.

Standard doet lustig voort. Het zette zondag nog Anderlecht opzij met 3-1. De Marokkaanse international Selim Amallah was opnieuw niet van de partij. “Een speler mag zichzelf nooit boven de club plaatsen. Als er mondelinge afspraken zijn gemaakt over zijn nieuwe contract, en Standard bereid was om die in te lossen, dan moet hij zich aan zijn woord houden”, zegt Jelle Van Damme heel duidelijk bij Het Belang van Limburg.

Voor Van Damme is er dan ook maar één oplossing. “Mijn raad voor Amallah? Teken dat contract. Dan heb je de zekerheid van een mooi salaris bij een grote club. En als je toch zo goed bent, dan komen ze je vroeg of laat weghalen.”

Want zonder Amallah lukt het duidelijk ook voor Standard. “Ik heb de indruk dat sommige spelers beter uit de verf komen zonder hem. Jongens als Balikwisha en Canak krijgen hun kans en grijpen die. Chapeau dat Deila hen durft te zetten. Op dit moment heb ik niet de indruk dat Standard Amallah hard mist.”