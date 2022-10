Plooien tussen De Witte en Vanhaezebrouck gladgestreken? "Ja, er is gesproken. Dat was de laatste vraag?"

AA Gent won afgelopen weekend van Seraing met 2-1 en zo lijkt een crisis voorlopig afgewend, al komen er nog belangrijke weken aan.

Afgelopen week was Hein Vanhaezebrouck afwezig door ziekte, een week daarvoor had het nog flink gerommeld met voorzitter De Witte.

Gesprek

Beiden hadden via de pers een en ander over de andere gezegd en over hun aanpak, maar de crisis is ondertussen afgewend.

Op vrijdag werd er gesproken tussen beiden. "Of we ondertussen gesproken hebben? Ja, dat hebben we gedaan", liet Hein Vanhaezebrouck ontvallen na de match tegen Seraing. Verder wilde hij niet dieper ingaan op de zaak. "Hoelang het heeft geduurd? Dat was de laatste vraag, toch?", kon er wel nog een lachje af.