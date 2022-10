Nicolas Raskin gelooft erin na knappe assist en driepunter in Waregem: "Top-4, waarom niet?"

Lange tijd ging het niet echt van harte voor Standard op bezoek bij Zulte Waregem, maar uiteindelijk werd wel met 0-3 gewonnen. Met dank ook aan een paar goede ingevingen van Nicolas Raskin.

Nicolas Raskin schoot eerst een knappe stifter op de lat, waardoor hij een halve assist afleverde op Perica. "Geen idee of dat gaat tellen als een assist", kon hij er achteraf om lachen.

Daarna deed hij met een geniale dribbel de boeken toe. Opnieuw was Perica de afwerker van dienst. "Ik wilde eerst trappen, maar ik zag dat de hoek dicht was en dus besloot ik om Stipe te bedienen", aldus de assistgever van dienst.

Wil en zin

De middenvelder toonde zich optimistisch na de driepunter in Waregem: "De top 4? Waarom niet? Gezien de recente resultaten, de zin, de wil om allemaal dezelfde richting uit te gaan, ... We kunnen nog mooie dingen laten zien."

"We moeten niet te vroeg victorie kraaien en het match per match blijven kijken, maar we mogen de top-4 echt wel gaan viseren."