De verwezenlijkingen van Hein Vanhaezebrouck: "Daar zijn ze me in Kortrijk nog dankbaar voor" en "Voor hen doen we het"

Hein Vanhaezebrouck kan met AA Gent nog een keertje Europees overwinteren. Dan moet het wel voorbij Molde raken in eigen huis.

AA Gent zet alles op alles en geeft aan elke supporter die abonnee werd voor de Conference League een extra gratis ticket. Op die manier willen de Buffalo's een zo vol mogelijk huis in een wedstrijd op leven en dood tegen Molde, op weg naar alweer een verwezenlijking.

"Je voetbalt voor de mensen, je speelt voor de supporters. Het aangenaamste moment is een prijs pakken en zien dat daar zoveel mensen van genieten. Ik heb het geluk gehad dat we dat al een paar keer heb mogen meemaken", aldus Hein Vanhaezebrouck daarover eerder al.

Dankbaarheid

"Ik ben eens kampioen geworden met Kortrijk in tweede klasse. Daar zijn ze mij nog steeds dankbaar. Daarvoor doe ik het, en ook voor de spelers - ik push hen tot het uiterste, al weet ik dat het niet altijd makkelijk is om met mij te werken."

En ook de verwezenlijkingen met Gent zijn niet uit te wissen: "Er is de Beker, er is de titel, er is de overwintering in de Champions League, ... We willen de supporters iets schenken en met een goed gevoel naar huis laten gaan.